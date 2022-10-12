«اتحاد الدواجن»: ننتج 13 مليار بيضة سنويا.. لدينا اكتفاء ذاتي

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن إنَّ مصر لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض بنسبة تتخطى حدود الـ95% ولا تستورد من خارج البلاد دواجن حية أو بيض المائدة، موضحًا أنَّ أسعار البيض ليست أزمة كبيرة كما يصوّرها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الإلكترونية ذات الأغراض الأخرى والأزمة في طريقها إلى الحل قريباً.

مصر لديها اكتفاء ذاتي في الدواجن والبيض بنسبة تتخطى حدود الـ95%

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والبيض ويصل إنتاج مصر من البيض 13 مليار بيضة سنويًا، ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن نحو 1.4 مليار طائر سنويا وفقاً لبيانات مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة والبيض

وكشف «الزيني»، لـ«الوطن»، سبب تغير أسعار البيض الفترة الأخيرة، مرجعاً ذلك إلى نقص الأعلاف أحد أبرز مستلزمات الإنتاج في صناعة الدواجن وإنتاج البيض التي يتمّ استيرادها من خارج البلاد، مؤكّداً تراجع الأسعار بمجرد انتهاء أزمة الأعلاف في السوق المحلية.