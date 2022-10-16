مصرع سيدة أسفل عجلات القطار وإصابة طفلتها في أسوان

لقيت سيدة مصرعها دهسا، قبل قليل، فيما أصيبت طفلتها أسفل عجلات القطار بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو شمال محافظة أسوان، ونقلت الجثة والطفلة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان يفيد مصرع سيدة وإصابة طفلتها أسفل عجلات القطار بقرية الجعارفة التابعة لمركز دوار.

الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أسوان العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقلت الطفلة إلى ذات المستشفى لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

كان قد شهدت محافظة أسوان صباح اليوم، وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.