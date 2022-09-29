مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بسوهاج.. «مرت من مكان غير معد للمشاة»

شهدت دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، مصرع سيدة صدمها قطار، في أثناء مرورها من مكان غير معد للمشاة، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى المركزي.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما، بأنه أثناء مرور القطار «سوهاج - أسيوط» بالمزلقان القبلي، دائرة المركز، اصطدم بإحدى السيدات في أثناء عبورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما نتج عنه وفاتها.

وبالفحص تبين أنها تدعى «وردة م ع م»، 34 سنة، ربة منزل، تقيم بدائرة المركز، وأفاد شقيقها «أشرف. م. ع. م»، 52 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، ويقيم بالناحية، بمضمون ما سبق، ونفى الشبهة الجنائية، وجرى نقل جثمانها إلى المستشفى المركزي بطما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.