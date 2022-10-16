الصور الأولى لـ25 شخصا مفرجا عنهم من لجنة العفو الرئاسي

نشر طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الصور الأولى للقائمة الأخيرة من المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، وتضم 25 شخصا.

أسماء المفرج عنهم

وضمت قائمة لجنة العفو الرئاسي الأسماء الآتية:

1- محمد عبدالرازق إسماعيل

2- إسماعيل رزق أسماعيل

3- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز

4- طارق مصطفى محمد علي

5- السعيد جمال عبدالناصر

6- إسماعيل أبوزيد إسماعيل

7- عاطف السيد إمام

8- وليد أحمد بدوي عبدالوهاب

9- محمد وليد عبدالمنعم

10- محمد حامد حمدان

11- ياسر سعد زعلول

12- طارق يحيي عبدالحميد

13- ناصر محمد عوض حسن

14- حمادة عيد جمعة

15- جمال طاهر جلال

16- جمال أبو ضيف عطية

17- حسين حسن محمد علي

18- حسام السعيد محمد عامر

19- إبراهيم حمدي عبدالرحمن

20- وليد راضي ذكي

21- البدري حشمت مصطفى

22- يوسف حسام خليل

23- محمد أشرف عبدالمبدي

24- رائد عادل سيد

25 - عبدالحميد مصطفى عبد الحميد