حزب العدل: استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي يؤكد سعي الدولة للإصلاح السياسي

وصف معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل في بيان، استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي والغفراج عن المحبوسين احتياطيا، بأنه تأكيد ملموس لسعي الدولة لإصلاح سياسي حقيقي، موضحا «العفو يشير أن مسار الإصلاح السياسي يسير في الاتجاه الصحيح».

آلية جديدة للعفو

وطالب «الشناوي»، بضرورة سرعة إيجاد آلية جديدة للعفو، تشمل الإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا ممن لم يتورطوا في أعمال عنف، ولم تتلوث أيديهم بالدماء.

حوار وطني يتسع للجميع

وأضاف البيان، الإفراج عمن تبقى هو العامل الأساسي والأول، للوصول لحوار وطني يتسع للجميع، تتضافر فيه كافة الجهود لإخراج محاور سياسية واقتصادية واجتماعية، تمكن المصريين - مع اختلاف انتماءاتهم السياسية - من الحياة التي يستحقونها في وطنهم.

وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على أهمية أن تشمل قائمة المفرج عنهم، إجراءات تكفل إعادتهم للحياة الطبيعية، سواء في عودتهم للعمل أو عدم منعهم من السفر وغيرها من الإجراءات.