إصابة شخصين في انقلاب توك توك بطريق مطروح لسوء حالة الطقس

أصيب شخصان في الساحل الشمالي مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب توك توك على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي أمام قرية سياحية بسبب سقوط الأمطار وفقدان التوازن خلال السير، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقل المصابين أقرب مستشفى، وإخطار اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح، بالحادث.

واستقبل مستشفى الحمام المركزي، منذ قليل، مصابي حادث طريق مطروح - الإسكندرية، وهما «بكر عبدالعزيز محمد قطب، 40 عاما من العجمي الإسكندرية، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقرى واشتباه كسر في الساق اليمنى، والحاله العامة متوسطة، ومهند بكر عبدالعزيز محمد قطب، 10 أعوام، من الإسكندرية، مصاب بكسر في الساق اليسرى، وكدمات متفرقة في الجسم والحالة العامة متوسطة».

رعاية طبية عاجلة

ويكثف الفريق الطبي بمستشفى الحمام في محافظة مطروح بقسم الطوارئ والاستقبال من جهوده لاستكمال الإجراءات الطبية العاجلة للمصابين وإجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية لهما، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة حتى التماثل للشفاء.

حادثان بسبب سوء الأحوال الجوية

وتسببت سوء حالة الطقس، اليوم، التي تتعرض لها مطروح من سقوط أمطار ونشاط الرياح في بعض حوادث الطرق، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في حادثين متفرقين.