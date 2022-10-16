وزير الاتصالات: ارتفاع عدد الشركات الراغبة في الرقمنة لـ64% بعد أسابيع من كورونا

استضافت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في حوار مفتوح مع طلاب الجامعة، حول مصر الرقمية «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل».

أكد الدكتور عمرو طلعت، أن جائحة كورونا، أدت إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وخلق فرص كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحا أنه وفقا لتقرير عالمي تم تطبيقه على آلاف الشركات من دول مختلفة، ارتفع عدد الشركات التي ترغب في رقمنة عملها من 25% قبل الجائحة، إلى 64% بعد أسابيع من الجائحة.

التوجه العالمي نحو الشراكة بين الإنسان والتكنولوجيا

وأشار إلى أن التوجه العالمي نحو الشراكة بين الإنسان والتكنولوجيا فى تخصصات مثل الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل والواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وهو الأمر الذى نتج عنه تغير فى عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير فى أنحاء العالم.

ونوه بأن الدول الأكثر استخداما للتكنولوجيا الحديثة حاليا، هي التى تشهد انخفاضا فى معدلات البطالة، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات أتاحت فرصا للشباب للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.

الوظائف المرتبطة بعلوم البيانات هى الأكثر جاذبية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوظائف المرتبطة بعلوم البيانات، هي الأكثر جاذبية في القرن 21 لا سيما المتعلقة بوظائف أخصائي معالجة النصوص، ومتخصص إحصاء ومصمم المتحدث الآلي وأخصائي أخلاقيات الرقمية ومبرمج تعلم الألة، داعيا الطلاب الحاضرين، إلى تنمية قدراتهم، على النحو الذي يؤهلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتطرق عمرو طلعت، إلى مراحل التطور التكنولوجي، لافتا إلى أن تكيف الإنسانية مع الاختراعات الحديثة والتكنولوجيا أصبح أكثر سرعة، إذ أنه وفقا للمعدلات الزمنية المطلوبة للوصول إلى 50 مليون مستخدم، استغرق العالم 50 عاما للوصول إلى هذا العدد من المستخدمين للتليفون الأرضي، بينما تتطلب 46 عاما بالنسبة للكهرباء، و19 شهرا بالنسبة للانستجرام، و19 يوما فقط بالنسبة لبوكيمون جو.

وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بدوره، حرص الجامعة على إقامة فعاليات مهمة الطلاب، لتثقيفهم وتوعيتهم بكل المستجدات على مختلف الأصعدة؛ مشيراً إلى دعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستمر للجامعة بشكل فنى وعينى كبير، إلى جانب التواصل يوميا وعلى مدار الساعة مع الوزارة وحل أية مشكلة قد تطرأ على الفور.

وأضاف أن انتشار فيروس كوفيد 19والذى كان بمثابة تحدياً للجميع، ما أدى إلى حتمية التحول الرقمي بشكل كبير وغير مسبوق، حيث قامت الجامعة بعمل منصة إلكترونية «LMS» شملت تسجيل المحاضرات، والمحاضرات التفاعلية وغير التفاعلية، والدفع الإلكتروني وغيرها.

وأوضح أن هذا ليس على مستوى الجامعة فقط، بل شمل كل الوزارات، والهيئات والمؤسسات فى مصر، لافتاً إلى ميكنة المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس والذى تم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والذى أصبح على بعد خطوات قليلة من تحقيقه بشكل كامل.

التحول الرقمي أصبح من ضروريات الحياة

وأشار إلى مركز الابتكار وريادة الأعمال والتطور التكنولوجى الذى تقوم به جامعة عين شمس وأيضا مركز التوظيف المعنى بشباب خريجى جامعة عين شمس لتلقى الأفكار والرؤى بين الطلاب وشباب الباحثين والخريجين والدعم الذى يتطلبه إنجاح هذه المشروعات من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى نجاح مصر فى التحول الرقمى هو النجاح الذى يضمن لها الاستمرارية فى التواجد بين أكبر دول العالم.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة أن التحول الرقمى أصبح ضرورة من ضروريات الحياة وليس رفاهية نظرا لتشابكه مع جميع التخصصات العلمية.