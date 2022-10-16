وزير الاتصالات يطرح سؤالا على طلاب جامعة عين شمس.. والهدية «موبايل»

طرح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من الأسئلة على طلاب جامعة عين شمس، بشأن وصول عدد مستخدمي التطبيقات الإلكترونية إلى 50 مليون مستخدم.

هاتف محمول هدية للطلاب

وقال طلعت، إنّ الطالب الذي يأتي بالإجابة الصحيحة سيحصل على هاتف محمول، موجّها نصيحته للطلاب بالاهتمام بالمعرفة والاطلاع على الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك على هامش ندوة بعنوان «مصر الرقمية.. التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بـ جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.