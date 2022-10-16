السجن 3 سنوات لشخصين في سوهاج بتهمة الإتجار بالمخدرات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، «م. م» عامل و«م. ح» عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة في دائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لضباط مباحث مركز جرجا بسوهاج، مفادها قيام المتهمين بالإتجار في الحشيش والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من قطع الحشيش والأقراص المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة بقصد الإتجار في المخدرات وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.