جنايات سوهاج تعاقب عاملا بالسجن 6 سنوات لاتهامه بالإتجار في الهيروين

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، المتهم «م.ا» عاطل، بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الهيروين، في ناحية مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

حبس عامل لاتهامه بترويج الهيروين

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بتجارة الهيروين وترويجه على عملائه والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، جرى القبض على المتهم وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

معاقبة متهمين بالحبس سنة وغرامة مليون جنيه

كما قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة متهمين بالحبس سنة وغرامة مليون جنيه، وحبس 9 آخرين سنة مع الإيقاف، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز أخميم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبد الحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز أخميم، عندما تلقت أمن سوهاج بلاغا بوجود حفر أثري في منزل المتهم الأول وبعد تقنين الإجراءات تبين أن المتهمين يقومون بالحفر باستخدام أدوات للتنقيب عن الآثار داخل المنزل.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.