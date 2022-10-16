هطول أمطار على مناطق غرب الإسكندرية مع استمرار رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار على منطقة غرب الإسكندرية بأحياء العجمي والعامرية والكيلو 21 والجمرك والبيطاش، مع وجود غيوم كثيفة محملة بالأمطار تغطي السماء وانتشار الأجواء الترابية التي تسود الأجواء منذ صباح اليوم.

جاء ذلك بعد تنبيه هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر والحيطة من التقلبات الجوية خلال الأوقات المقبلة بجميع أحياء محافظة الإسكندرية واستمرار تناثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية ومصاحب لها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

استمرار تمركز سيارات شفط مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية

وأكد اللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار تمركز سيارات شفط المياة و متابعتة بنفسة لحالة الطقس بالإسكندرية و توجيهة لنشر معدات الشركة على مدار ساعات اليوم الى حين انتظام حالة الطقس .

استمرار متابعة حالة الطقس من قبل هيئة الصرف الصحي

وأضاف رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية في بيان، ، على تشديد استمرار أعمال التطهير و شفط المياة لمنع تكون مستنقعات مائية بفعل مياة الأمطار.