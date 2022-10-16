«الناصري»: العفو الرئاسي خطوة للجمهورية الجديدة ونرفض مزايدات الخارج

قال المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهدًا كبيرًا منذ توجه الرئيس السيسي بتفعيل دورها وإعادة تشكيلها، لإعطاء فرصة ثانية لعدد من المسجونين في قضايا لا تتعلق بالتحريض على العنف وممارسة الإرهاب.

وأضاف «النمر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزب يؤيد إجراءات العفو الرئاسي للمفرج عنهم، ويعتبرها خطوة مهمة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، واستيعاب الشباب من التيارات السياسية المختلفة غير المتورطة في العنف.

وتابع، أن الحزب الناصري في الوقت الذي يشيد فيه بدور اللجنة، يطالب باستمرار هذه الإجراءات، وفحص جميع الحالات، ومساعدة المفرج عنهم على الدمج المجتمعي، وتأهيليهم للعودة إلى الحياة الطبيعية مرة أخرى، واستلام وظائف تكفل لهم الحياة الكريمة.

وشدد رئيس «الناصري»، على أن الحزب لا يقبل أي مزايدات من الخارج، سواء من منظمات أو مسؤولين أجانب يحاولون التدخل في الشأن المصري، قائلا إن مصر دولة كبيرة، وتعمل على رعاية أبناءها وتخطو حاليا نحو الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والمساواة.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، وضمن القائمة الأخيرة 25 اسما.

أسماء المفرج عنهم

وضمت قائمة لجنة العفو الرئاسي الأسماء الآتية:

1- محمد عبدالرازق إسماعيل

2- إسماعيل رزق أسماعيل

3- خالد عبدالرحيم عبدالعزيز

4- طارق مصطفى محمد علي

5- السعيد جمال عبدالناصر

6- إسماعيل أبوزيد إسماعيل

7- عاطف السيد إمام

8- وليد أحمد بدوي عبدالوهاب

9- محمد وليد عبدالمنعم

10- محمد حامد حمدان

11- ياسر سعد زعلول

12- طارق يحيي عبدالحميد

13- ناصر محمد عوض حسن

14- حمادة عيد جمعة

15- جمال طاهر جلال

16- جمال أبو ضيف عطية

17- حسين حسن محمد علي

18- حسام السعيد محمد عامر

19- إبراهيم حمدي عبدالرحمن

20- وليد راضي ذكي

21- البدري حشمت مصطفى

22- يوسف حسام خليل

23- محمد أشرف عبدالمبدي

24- رائد عادل سيد

25 - عبدالحميد مصطفى عبد الحميد