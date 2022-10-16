المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة الإتجار بالمخدرات في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن خمس سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لإتجاره بالمواد المخدرة بدائرة مركز جرجا.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم ، وأحمد عصمت الزيني، وأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة للعام الحالي

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل من العام الحالي 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم «س.أ» 33 عاما، عامل، تهمة إحراز مواد مخدرة «مخدر الميثامفيتامين» وذلك بقصد الإتجار مع ضبط مبلغ مالي وهاتفي محمول للتواصل مع عملائه والدراجة البخارية لتسهيل تنقله لترويج المخدرات.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتمت إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.

إحالة أوراق شخصين للمفتي لقتلهما سائق دراجة نارية

وفي إطار آخر قضت محكمة جنايات سوهاج بتحويل أوراق شخصين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في شأنهما لقيامهما بقتل سائق دراجة نارية ومحاولة سرقتها وذلك مع سبق الإصرار والترصد بمركز جرجا.