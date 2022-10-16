رئيس حزب العدل: لدينا نحو 30 مقترحا لمحاور الحوار الوطني

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحزب وضع 27 مقترحا في كل المحاور الأساسية بالحوار الوطني، المنتظر مناقشاتها خلال جلسات الشهر الجاري.

رئيس حزب العدل: تسعير الدواء ضمن ملفات الحزب بالحوار الوطني

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحزب وضع العديد من الأوراق في المحور السياسي، مثل انتخابات المحليات وإصلاح الإدارة المحلية، قانون الأحزاب، الحبس الاحتياطي، الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى التي يستعد الحزب لطرحها في الجلسات النقاشية للحوار الوطني مثل تسعير الدواء في مصر، والكثافة السكانية، وقضايا أخرى يتم دراستها خلال هذه الأيام.

ولفت رئيس حزب العدل، إلى أن الحزب يعكف الآن، على الانتهاء من كل القضايا والمقترحات، التي قد تصل إلى 30 مقترحا وليس 27، في كل المحاور الأساسية في الحوار الوطني.

موعد الاجتماع الحادي عشر للحوار الوطني

وكان ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، أعلن في بيان، أن مجلس الأمناء سيعقد اجتماعه الحادي عشر، غدا الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الساعة 12 ظهرا، ويرجع ذلك بقراره في اجتماعه الأخير بأن يظل مجلس الأمناء في حالة انعقاد دائم، ويستكمل اللقاءات التحضيرية للبدء الفعلي للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.

وسيستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل، خطوات الحوار المقبلة، والمقترحات التي وصلت إليها الأمانة الفنية، وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من كل الجهات، ويتضمن أيضا مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتم بدء جلسات الحوار.