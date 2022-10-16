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انقلاب «تريلا» محملة بأعلاف إثر اصطدامها بسيارة «سوزوكي» في القليوبية

كتب:

حسن صالح
09:55 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
حادث تصادم القليوبية

حادث تصادم القليوبية

شهد الطريق السريع بين قريتي المنشأة الصغرى والكبرى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، انحدار سيارة سوزوكي بالطريق، ما أدى إلى اصطدمها بسيارة نقل ثقيل «تريلا» محمَّلة بأعلاف، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجرى على الفور الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور وتم رفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام المارة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة كفر شكر، بانقلاب سيارة نقل ثقيل «تريلا» محملة بأعلاف إثر اصطدام سيارة سوزوكى بالطريق السريع بين قريتي المنشأة الصغرى والكبرى دائرة المركز.

 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم الدفع بمعدات مجلس المدينة ورجال المرور لرفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق.

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