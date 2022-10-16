الوفد: قرارات العفو تعزز كرامة المواطن.. والرئيس حريص على مساعدة الشباب

وجه المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الشكر والتحية لمؤسسة الرئاسة، والنائب العام ووزارة الداخلية، على قرارات إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا، كما ثمن جهود لجنة العفو الرئاسي، وما تبذله من جهود كبيرة لمساعدة من تنطبق عليه الشروط للحصول على العفو الرئاسي والإفراج عنهم.

وقال الجندي في بيان اليوم، إن قرارت العفو الرئاسي، التي تصدر من حين إلى آخر، تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستقبل شباب مصر، ومد يد العون لهم طوال الوقت، وكذلك مساعدتهم على الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم الطبيعية، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.

وأكد أن تلك القرارات المستمرة، تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة المصرية.

الجندي: قرارات العفو الرئاسي تتويجا لجهود القيادة السياسية

وأوضح الجندي، أن قرارات العفو الرئاسي تأتي تتويجا للجهود التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية، تجاه تحقيق مظلة حقيقية لحقوق الإنسان في مصر، كما أن إصدار قوائم عفو جديدة بشكل مستمر، يؤكد جدية العمل من خلال الحوار الوطني الشامل، الذي وضع ضمن محوره السياسي ملف حقوق الإنسان والحريات، وسعي مصر لتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر اتخذت خطوات سريعة نحو تعزيز كرامة المواطن المصري، وصون حقوقه وتصحيح مسار سنوات عدة ماضية، لافتا إلى أن إعادة النظر مرة أخرى في الأحكام القضائية التي صدرت في قضايا بعيدة عن الجرائم المتعلقة بالإرهاب، يعكس جدية القيادة السياسية وإرادتها في السير بخطوات سريعة نحو تصحيح مسار هذا الملف والإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين.

وأعلنت صباح اليوم، لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 25 شخصا من المحبوسين احتياطيا، بينهم المحامي عمرو نوهان، الذي جاء اسمه ضمن القائمة المفرج عنهم.