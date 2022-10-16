خبير: توقعات بانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 3.2%

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، خبير اقتصادي، إن المشهد الدولي اقتصاديا مخيب للآمال، وهناك توقعات بأن ينخفض معدل النمو من 4.8% إلى أقل من 3.2%.

السيد: زيادة أسعار الكثير من السلع والمنتجات في بريطانيا

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن بريطانيا تشهد مشهدا ضبابيا بشكل مخيف سواء في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وبالنسبة للطاقة فقد ارتفعت بنسب وصلت لـ19.5%، وسعر المنتجات الغذائية زاد بنسبة تجاوزت الـ14%.

«السيد»: وجود حالة من الركود والتضخم ببريطانيا

واستطرد: «رئيسة الوزراء البريطاني الجديدة أعلنت عند الانتخابات أنها ستقوم بتخفيض أسعار الضريبة لأقل من 15%، وهي حاليًا تصل لـ19%، وتم التأكيد بأن حجم الضرائب سيزيد بداية من أبريل المقبل لـ25%، فيما يطلق عليه الدخول المتوسطة؛ ولكن بالنسبة للدخول التي ستزيد عن 150 ألف جنيه إسترليني فستكون الضريبة في حدود الـ40%، وده معناه وجود حالة من الركود والتضخم لأن الأعباء المالية الجديدة سيتحملها المستهلك النهائي».

وأوضح أنه مع زيادة الركود والتضخم فسيلجأ أصحاب الشركات والمصانع في زيادة فاتورة البيع داخل إنجلترا بشكل كبير، وبالتالي فستقل حجم الصادرات الإنجليزية خلال عام 2023 بشكل كبير، «نتوقع وجود انخفاض في حجم الصادرات بنسبة تصل لـ25%».

وتابع: «نفس الأزمة موجودة في ألمانيا وفرنسا وهم من كبار الاقتصاديات داخل الاتحاد الأوروبي، والمشهد فيهم سيئ للغاية، وبدأوا يستخدمون الفحم والمحطات النووية للتوصل للطاقة».