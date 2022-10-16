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إلهام شاهين تحصد جائزة التميز عن دورها في مسلسل بطلوع الروح

كتب:

ياسمين محمود
10:05 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
إلهام شاهين

إلهام شاهين

حصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة تميز عن دورها في مسلسل بطلوع الروح، وذلك من مهرجان «موريكس دور» في دورته الـ 22، التي يحمل عنوان «انهض يا لبنان».

تكريم إلهام شاهين  في مهرجان الإسكندرية المسرحي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الـ12، كرم الفنانة إلهام شاهين.

وقالت إلهام شاهين عن التكريم عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «بحب إسكندرية، شكرا للجمهور الجميل على هذا الاستقبال الرائع، وتمنياتي بالتوفيق لكل العروض المشاركة، وأهلا بكل ضيوف الإسكندرية في المهرجان».

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