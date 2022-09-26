إلهام شاهين رئيسا للجنة تحكيم مهرجان الأمل السينمائي الدولي

أعلنت الفنانة إلهام شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، ترؤسها لجنة تحكيم مهرجان الأمل السينمائي الدولي.

افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي بروما غدا

ونشرت إلهام شاهين، بوستر المهرجان، وعلقت عليه: «غدا افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي بروما، تم تكريمي العام الماضي فى هذا المهرجان بستوكهولم في دورته الأولى وهذا العام أشارك كرئيسة للجنة تحكيم».

تكريم إلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية

يذكر أنه تم تكريم الفنانة إلهام شاهين السبت الماضي، في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثانية عشرة، وأعربت عن سعادتها بالتكريم قائلة: «سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثانية عشر، التي تحمل اسم صديقي الغالي الله يرحمه الفنان سميرغانم، بحب إسكندرية، شكرا للجمهور الجميل على هذا الاستقبال الرائع، وتمنياتى بالتوفيق لكل العروض المشاركة، وأهلا بكل ضيوف الإسكندرية بالمهرجان».