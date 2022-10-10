إلهام شاهين: أوصيت أسرتي بالتبرع بأعضائي رغم رفضهم

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن رفض أسرتها وصيتها بالتبرع بأعضائها السليمة بعد وفاتها، وذلك في ندوة تكريم أقيمت لها من جمعية أم الدنيا لتنمية المجتمع برئاسة المهندس عوف همام.

وقالت إلهام، إن أسرتها أبدوا تخوفهم من لحظة وفاتها التي تكون صعبة، بحسب قولهم، مضيفة: «جمعت أشقائي وأبلغتهم بضرورة تنفيذ وصيتي لأن والدي الراحل كان بحاجة لزراعة كبد، ووالدتي خافت عليا حينها من تبرعي لها بجزء من كبدي ومات».

التبرع بالأعضاء صدقة جارية

وتابعت: «سألت الدكتور سعد الدين الهلالي والشيخ خالد الجندي وقالوا لي إن ما أفعله سيكون صدقة جارية على روحي، ولأجل ذلك وثقت تبرعي صوت وصورة في الشهر العقاري».

ختام مهرجان الإسكندرية

ومن المقرر أن تحضر الفنانة إلهام شاهين حفل ختام الدورة 38 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم، داخل مكتبة الإسكندرية.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية بدأ الأربعاء الماضي، وشهد عددا من التكريمات المهمة؛ منها محمود حميدة ودنيا سمير غانم وإمام عمر ومحمد عبدالعزيز.