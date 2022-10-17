نادية مصطفى: استدعائي للتحقيق في نقابة الموسيقيين جاء بناء على طلبي

أثار قرار الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الجديد، حالة من اللغط خلال الساعات الماضية، بعد إعلانه التحقيق مع الفنانة نادية مصطفى بسبب مشروع لجنة الإسكان واستدعاءها للتحقيق معها خلال الأيام المقبلة.

نادية مصطفى: طلبت من مصطفى كامل التحقيق

من جهتها، أوضحت نادية مصطفى لـ «الوطن» أن قرار التحقيق جاء بناءً على طلب شخصي منها بعد محادثة تمت بينها وبين مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين.

وأشارت إلى أنها طلبت هذا الأمر لتوضيح الصورة بشكل كامل أمام أعضاء الجمعية العمومية عن ما يحدث في مشروع الإسكان.

وكان مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرر تحويل الموسيقار أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، وسعد المتولي المستشار القانوني للنقابة للتحقيق.

مصطفى كامل يصدر قرارا بتحويل سكرتير الموسيقيين للتحقيق

كما قرر المجلس، إيقاف الموظفة هدى صالح عن العمل، وذلك بعد تبين مخالفاتهم بالمستندات والتسجيلات.

وقرر مجلس إدارة النقابة زيادة مبلغ العمليات من 15 إلى 20 ألف جنيه، والعمليات الخطيرة بصرف مبلغ 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، وزيادة مبلغ الأمراض المزمنة من 350 إلى 450 جنيها، ورفع قيمة المبلغ العلاجي من 250 إلى 350 جنيها، بالإضافة لصرف مبلغ فوري عند وفاة أحد الموسيقيين دون الرجوع للمستندات التي تحتاج لكثير من الوقت.