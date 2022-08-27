نادية مصطفى تشدو لجمهور محكى القلعة بباقة من أجمل أغانيها «فيديو»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نادية مصطفى تبهر جمهور محكى القلعة بباقة من أجمل أغانيها»، ضمن الليالي الغنائية التي يشهدها مهرجان القلعة الدولي الذي تستضيفه قلعة صلاح الدين لمدة 20 يوما، وبسعر رمزي للتذكرة 20 جنيها، حيث يتم تنظيم ما يقرب من 30 حفلا موسيقيا وغنائيا حتى نهاية الشهر الجاري.

مطربون ومطربات وفرق عربية ومصرية

وتتنوع الحفلات في مهرجان القلعة ما بين مطربين ومطربات وفرق عربية ومصرية تقدم أعمالا متنوعة يستمتع فيها الحضور بألحان وأصوات الآلات الموسيقية، والتي اندمجت في تناغم تام مع روح المكان التراثية.

فوسط التاريخ والألوان المبهجة احتضنت قلعة صلاح الدين للمرة الثلاثين مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث تقدم سهرات غنائية وفنية متكاملة، حيث شهدت الليلة العاشرة حضورا مميزا للفنانة نادية مصطفى.

مهرجان بكل ما تحمله الكلمة من معاني

وقالت الفنانة نادية مصطفى، «مهما قلت مش هوصف جمال المهرجان وحلاوته وإحساسي بالسعادة لما بشارك فيه، ولا يقل أهمية عن مهرجانات كبيرة في البلدان العربية مثل قرطاج أو جرش، هو مهرجان بكل ما تحمله الكلمة من معاني، والجمهور بأعداد كبيرة ويحفظون أغاني كثيرة».

وأضافت نادية «أتمنى المهرجان يتعمل مرتين في السنة أو 3 مرات، عاوزين نشاط أكبر لأن مبقاش في حفلات من القطاع الحكومي، وكلها بقت قطاع خاص، مفيش ليالي التلفزيون، وبالتالي فإن محكى القلعة هو المتنفس الوحيد لنا، و الجمهور متعطش ويريد الاستماع إلى الفن الراقي».