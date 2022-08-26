عرضته «الحياة» حصريا.. حفل نادية مصطفى يثير حماس جمهور محكى القلعة

شهد حفل الفنانة نادية مصطفى، بمهرجان القلعة تفاعلًا كبيرًا من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، حيث قدمت الفنانة عددًا من أجمل أغنياتها، من بينها أغنية «متقولش إيه إدتنا مصر»، التي أثارت حماسة الجميع.

حضر الحفل الذي أذاعته شبكة تليفزيون الحياة حصريًا، اليوم الجمعة، العديد من محبي الفن والغناء، بالإضافة إلى وجود الفنانة سميرة عبدالعزيز، وسط تفاعل واضح من جانب الحضور مع أغاني نادية مصطفى، التي قدمت العديد من الأغنيات، منها (شدوني عينيك، جاي في ايه، مسافات، الصلح خير، سلامات).

نادية مصطفى: هذا المهرجان به بساطة وتلقائية وجمهور متعطش

كما نشرت «الحياة» عبر منصاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي لقاءً حصريًا مع النجمة نادية مصطفى التي أبدت سعادتها بالمشاركة في مهرجان القلعة لأن كل مهرجان وله طبيعة، وهذا المهرجان به بساطة وتلقائية وجمهور متعطش لحضور الحفلات بعد دعم أسعار التذاكر.

وتمنت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة العادلي على هامش حفل اليوم، أن يتم تنظيم مهرجان القلعة أكثر من مرة في السنة، مشددةً على أن أسعد لحظات حياتها وهي مع الجمهور، مقدمة في الوقت نفسه الشكر إلى وزارة الثقافة على وجود مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القلعة لأن هذا هو المتنفس الوحيد للفنانين والجمهور الذي يتوق إلى الاستمتاع بالفن. تابعت أن وجود هذه النوعية من الحفلات سيكون له مردودًا كبيرًا على المستوى الفني للدولة لأن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة، بحسب وصفها.

حفلات نجوم المحكى حصريا على الحياة

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة انفردت بالعرض الحصري لعدد كبير من حفلات نجوم مهرجان محكي القلعة للموسيقى والغناء في دورته ال30 التي تنتهي في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري مثل هشام عباس، مدحت صالح، علي الحجار، دينا الوديدي، نوال الزغبي.