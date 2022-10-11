نادية مصطفى: أحضان «مصطفى كامل» ومنافسه في الانتخابات «تمثيلية»

حرصت الفنانة نادية مصطفى، على التواجد داخل نقابة المهن الموسيقية، للإدلاء بصوتها بانتخابات اختيار النقيب، وتواجدت بصحبة زوجها الفنان أركان فؤاد.

نادية مصطفى تعلق على مشهد الأحضان

علقت نادية مصطفي على مشهد الأحضان الذي جمع بين مصطفى كامل ومنافسه مصطفى حلمي أمين، وقالت لـ«الوطن» تمثيلية واضحة للجميع، كما دافعت عن هاني شاكر، لافتة إلى أن «هاني شاكر اتهان ومظلوم واللي عنده ورق يدينه يطلعه».

نادية مصطفى تكشف حقيقة استكمالها في مجلس النقابة

وعن استكمالها في عملها بمجلس النقابة، قالت: «أنا في خدمة أعضاء الجمعية العمومية في كل الأحوال، لكني لم أحسم قراري بعد».

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

بدأت منذ قليل، انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وينافس على منصب النقيب الفنان مصطفى كامل، ومصطفى حلمي، وعلاء سلامة، وشريف حمدى والفائز من المرشحين الأربعة يقود النقابة يقود النقابة لمدة 10 أشهر قادمة.

وحرص عدد كبير من نجوم الغناء بالحضور في الساعات الاولي، من أبرزهم جواهر، محمود الليثي، حسام حسني، أبو الليف، عبد الباسط حمودة.