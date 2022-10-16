منة شلبي تحصل على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان «موريكس دور»

حصدت الفنانة منة شلبي، جائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل بطلوع الروح، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، وذلك في مهرجان «موريكس دور» بدورته الـ22.

بوسي شلبي تهنئ منة

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على تهنئة منة بنشر فيديو يجمعهما خلال الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت علية: «مبرووك حبيبتي شرفتي الفن المصري بحصولك على جائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي».

منة شلبي ومهرجان القاهرة للدراما

كما حصلت مؤخرا منة شلبي على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى برئاسة يحيى الفخراني، وذلك عن دورها في مسلسل «بطلوع الروح».