منة شلبي عن مشاركتها في «بطلوع الروح»: «تعبنا جدا وكانت مأساة»

قالت الفنانة منة شلبي، إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل «بطلوع الروح»، موضحةً: «كان توفيق كبير من ربنا، إن المجموعة كلها بتوع شغل جدا، وكانوا حاسين بأهمية الموضوع، وقد إيه صعب في التصوير والتنفيذ، كل اللي ورا الكاميرا تعبوا جدا.. كانت مأساة حقيقية».

وأضافت «شلبي»، خلال لقاء مع الإعلامية سالي شاهين، على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما: «التمثيل مهنة صعبة جدا على اللي بياخدوه سهل، وبطلوع الروح، كانوا كل الناس واخدينه جد، حتى الأطفال والناس الجديدة».

وتابعت: «تحضيرات المسلسل كانت كتيرة، لأن المخرجة كاملة أبو ذكري مش بتفوت حاجة، وخايفة جدا كأنها أول مرة تشتغل، وقلقانة إن يبقى في حاجة مش مقنعة، وكل المشاهد صعبة جدا، وكلنا كنا تعبانين».