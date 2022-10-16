«الوطني للعمل الأهلي التنموي» يمد يد العون لرعاية «الأكثر احتياجاً»: «بنكمل دور الحكومة»

يعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إحدى أذرع الحماية الاجتماعية، التى تستعين بها الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وخاصة من خلال برنامج الحماية الاستثنائية، حيث يشارك التحالف بشكل أساسى فى خطة الدولة من خلال عدة حزم وإجراءات.

دعم نقدى ثابت لـ600 ألف أسرة شهرياً وتجهيز العرائس ودعم غير القادرين من المقبلين على الزواج

البداية كانت من خلال الإحصائيات التى حرص التحالف على إعدادها عبر قاعدة بيانات للأسر الأكثر فقراً والأشد احتياجاً، جمعتها الفرق الميدانية لمؤسسة «حياة كريمة» المنتشرة فى كافة القرى والنجوع والمحافظات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، والتى ثبت حاجتها إلى دعم نقدى ثابت، ويقدم التحالف فى هذا الإطار الدعم لـ600 ألف أسرة شهرياً، بعد توجيه الرئيس بزيادة مليون أسرة تحت مظلة الحماية الاجتماعية، وصدور التكليف للحكومة ومعها التحالف الوطنى، للعمل بهذا الشأن.

واهتم التحالف بدعم الشباب المقبلين على الزواج غير القادرين على إتمام الزيجة بسبب الظروف المادية الصعبة، حيث شارك التحالف فى تجهيز اليتيمات، بتكلفة إجمالية بلغت 625 مليون جنيه، ولم يقتصر الأمر على توزيع المواد الغذائية فقط كما هو متعارف عليه، ولكن امتدت المبادرة لتشمل حزمة كبيرة من التدخلات التنموية التى تسد احتياجات المواطنين بشكل متكامل، ما يسهم فى رفع جودة معيشتهم، وشملت المساعدة فى زواج اليتيمات حوالى 10 محافظات بتسليم أجهزة كهربائية، وما بين شيكات بحوالى 15 ألف جنيه للعروسة، لتوفير احتياجاتها، إضافة إلى خروج عدد من الغارمات فى إطار المبادرة.

وتمكن التحالف من إيصال لحوم الأضاحى إلى كافة القرى الفقيرة على مدار 14 يوماً بميزانية تجاوزت 750 مليون جنيه، إذ أطلقت مؤسسة «راعى مصر» فعاليات توزيع الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية على الأسر الأولى بالرعاية، والإسهام فى تيسير زواج الفتيات اليتيمات ضمن مبادرة «فرّح قلبى»، وذلك بمحافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان، لعدد 163 أسرة بتكلفة إجمالية وصلت 694380 جنيهاً.

وأسهم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الحماية الاجتماعية وبرامجها التى ترعاها الدولة عبر عدد من المبادرات التى تستهدف التنوع والشمول لكل محافظات الجمهورية، بخلاف مبادرتى «وصل الخير 1» و«وصل الخير 2»، وأعد التحالف عدداً من المبادرات بالتزامن مع مناسبات مختلفة، كثورة 30 يونيو وعيد الأضحى، شملت توزيع مواد غذائية، ولحوم أضاحى، وملابس للعيد، كما اشتملت أيضاً على دعم نقدى تم تقديمه لعدد من الأسر.

ووجّه التحالف، مؤخراً، قوافل مُحملة بالمساعدات الغذائية ضمن «وصل الخير 3» والتى تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية إلى مختلف المحافظات، تزامناً مع احتفالات ذكرى المولد النبوى الشريف والذكرى الـ49 لنصر أكتوبر، ضمن جهوده من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. وبدأت فرق العمل الميدانى التابعة للتحالف فى تنفيذ مبادرة «وصل الخير3»، من خلال تخصيص عددٍ من القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية.

وأكدت الدكتورة نهى طلعت عبدالقوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلى، على أن منظمات المجتمع المدنى شاركت فى خطة الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وبرامج الحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج الحماية الاستثنائية الذى كلف الرئيس به مؤخراً، مشيرة إلى أن منظمات المجتمع المدنى، بدأت منذ مطلع الشهر الجارى فى صرف المساعدات المادية والغذائية للمستحقين.

وأضافت لـ«الوطن» أن مؤسسات التحالف الوطنى صرفت الإعانات إلى ما يقرب من 350 ألف أسرة، سواء عن طريق البريد أو البنوك أو التسلم المباشر.