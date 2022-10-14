التحالف الوطني للعمل الأهلي يثمن قرار مد فترة توفيق أوضاع الكيانات 6 أشهر

ثمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قرار الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الخاص بمد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي، لمدة 6 أشهر تبدأ من الأربعاء 12 أكتوبر، وتنتهي في 11 إبريل 2023.

تخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني

وأشاد التحالف الوطني، في بيان، بالقرار لكونه دعما كبيرا للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويأتي تأكيدًا على مدى حرص الدولة المصرية على فتح المجال أمام كل منظمات المجتمع المدني لكي تمارس دورها بكل حرية، ويتماشى هذا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 2022 عاماً للمجتمع المدني، ودعمه الدائم لمؤسسات وكيانات المجتمع المدني واعتبارها أحد أهم أضلاع مثلث التنمية في مصر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.