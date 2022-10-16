محمد رمضان يحصد جائزة النجم العربي الجماهيري بمهرجان الموريكس دور

حصد الفنان محمد رمضان، جائزة النجم العربي الجماهيري من مهرجان «موريكس دور» في دورته الـ22.

محمد رمضان يحضر حفل زفاف ابنة جمال سنان

وانتهز رمضان، وجوده في لبنان، وحرص على حضور حفل زفاف ابنة المنتج جمال سنان، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة خلال حفل الزفاف، وتفاعل معها العروسان والحضور من المدعوين.

أعمال محمد رمضان

ويصور محمد رمضان حاليا مسلسل «العمدة»، الذي يظهر خلاله بشكل جديد ومختلف، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2023.

ومن ناحية أخرى، يستكمل رمضان تصوير دوره في فيلم «ع الزيرو»، الذي يشهد أول تعاون بينه وبين نيللي كريم، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

وتدور أحداث الفيلم حول قضية مهمة، وهي مافيا الأعضاء البشرية، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المقرر طرحه خلال عام 2023.