عضو الشيوخ: «العفو الرئاسي» نجاح للحوار الوطني والجمهورية الجديدة تتسع للجميع

قال الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك جهود كبيرة تبذلها لجنة العفو الرئاسي، التي كان آخرها الإفراج عن 25 من المحبوسين احتياطيا، كل هذه الخطوات تؤكد على الأداء القوى للجنة، بالإضافة على أن الدولة المصرية وقياداتها، تتعامل بجدية في هذا الأمر، ويؤكد نجاح الحوار الوطني ودوره الكبير، لإتاحة الفرصة للجميع من خلال باب المناقشة على مصلحة الوطن العليا.

البدري: الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في بيان صحفي، أن قرارت العفو الرئاسي، التي تصدر من حين إلى آخر، تؤكد على أن الدولة حريصة على مساعدة المسجونين على الانخراط في المجتمع، وممارسة حياتهم الطبيعية، ومشاركتهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.

وأكد تلك القرارات المستمرة، تقطع الطريق على كل المشككين والمتربصين بالدولة المصرية، لافتا إلى أنه لم يحدث من قبل، وتم الإفراج عن هذا الكم من المحبوسين احتياطيا، كل هذه الخطوات، تؤكد أن الدولة والجمهورية الجديدة تمد يديها للجميع.

عضو الشيوخ: الدولة حريصة على دمج المفرج عنهم

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة حريصة على دمج المسجونين، الذي يتم الافراج عنهم، لتمكينهم وإعادتهم إلى وظائفهم وضمان دمجهم بالمجتمع، وفقا لقرارات لجنة العفو الرئاسي المستمرة، ما يؤكد نجاح عمل اللجنة واستراتيجية الدولة لدعم حقوق الإنسان، وتأكيد على نجاح الحوار الوطني قبل بدء جلساته مع جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع.