مصرع فتاة وإصابة شاب في حادث تصادم سيارتين بقنا

شهد مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مصرع فتاة وإصابة آخر، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

إخطار أمني بالحادث

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمركز أبوتشت، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وقوع حادث مروري بمركز أبوتشت

وتبين مصرع «آية ع. أ. م»، 18 عاما، مقيمة بقرية الأوسط سمهود، و«شريف أ م»، 22 عاماً، مقيم بمركز أبوتشت، إثر وقوع حادث مروري بمركز أبوتشت.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المركزي

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المركزي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.