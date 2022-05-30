أخبار قنا.. مصرع شخصين وإصابة 4 في حوادث متفرقة

شهدت محافظة قنا، اليوم الاثنين، عدة أحداث، منها العثور على جثة غريق بترعة في مركز فرشوط، كما لقي مزارع مصرعه في حريق بمركز أبوتشت، كما أصيب 4 أشخاص في حادث بنفس المركز، وتمكنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا من إزالة عدة حالات تعديات وإشغالات، كما وجه محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، بتيسير رخص سيارات الطعام المتنقلة للشباب.

العثور على جثة طفل في ترعة بفرشوط

وفي مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، بالتنسيق مع الأهالي، على جثة طفل غريق داخل ترعة بقرية القبيبة التابعة.

حيث تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطاراً يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل المتغيب ويدعى «مصطفى العمري»، 10 سنوات، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط.

مصرع مزارع في حريق بأبو تشت

وفي مركز أبوتشت، لقي شخص مصرعه اليوم الاثنين، إثر نشوب حريق داخل منزله، حيث تلقت غرفة العمليات في المحافظة، بلاغاً يفيد بوصول جثة شخص يدعى «ياسر شمروخ محمد سليمان»، 46 سنة، وبها حروق في أنحاء الجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو تشت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق في الواقعة.

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بعمود إنارة

واستقبل مستشفى أبوتست المركزي 4 أشخاص، من بينهم 3 فتيات، مصابين بإصابات مختلفة، في حادث تصادم سيارة ربع نقل في عمود إنارة، بمدخل قرية «القارة» الصحراوي، التابعة لمركز ومدينة أبوتشت.

وتبين أن سيارة ربع نقل، تحمل رقم 7145 نقل، اصطدمت بعمود إنارة، عند مدخل قرية «القارة»، وكانت السيارة تقل عدداً من الأشخاص، بينهم 3 فتيات، كانوا عائدين من الزراعة.

مجلس مدينة قنا يشن حملة مكبرة

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، في محافظة قنا، حملة لتحرير محاضر لشاغلي الطريق العامة والشوارع الرئيسية بالمدينة.

أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر إشغال طريق للمحال المخالفة والمتعدين على حرم الطريق العام.

«الداودي» يوجه بسرعة انهاء تراخيص سيارات الطعام المتنقلة للشباب

على صعيد آخر، وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتيسير اشتراطات ترخيص سيارات الطعام المتنقلة للشباب، من أجل دعم ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر.

وأكد محافظ قنا، خلال عقد اللجنة المختصة في ديوان عام المحافظة، تسهيل منح جميع التراخيص اللازمة لدعم ومساندة ومساعدة الشباب.