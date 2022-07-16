 حفظة القرآن وأطفال قنا.. حوادث أبكت المصريين في أسبوع العيد

في الوقت الذي يحتفل فيه الجميع بعيد الأضحي المبارك، كانت هناك أكثر من واقعة أبكت الجميع خلال أيام العيد، والتي كان منها حادث مصرع 4 أطفال بعد غرق مركبتهم داخل ترعة كانوا يستقلونها و 23 آخرين، والأب الذي فقد أطفاله الأشقاء الـ 6 الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب «تروسيكل» في إحدى ترع محافظة الأقصر، وراح ضحيته 7 أطفال.

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» تلك الحوادث التي أبكت الجميع خلال أسبوع العيد.

في محافظة قنا وبالتحديد ترعة الوراجح التابعة لمدينة القرنة لقى 7 أطفال مصرعهم في سقوط «تروسيكل» داخل الترعة الرواجح نتيجة السرعة الزائدة، وتوفى الأطفال الـ7 في الحال بعد سقوطهم، في واقعة أبكت الجميع حزنًا على مصرع الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

7 ضحايا يفارقون الحياة

وعقب الحادث مباشرة تمكن الأب من إنقاذ نجله المدعو محمد، وعقب ذلك تمكنت قوات الانقاذ النهري من استخراج باقي الأطفال الـ7 ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة.

وأسماء الضحايا فى حادث قنا هم هاجر الحسن محمد، سارة الحسن محمد، زكريا الحسن محمد، يوسف الحسن محمد، إبراهيم الحسن محمد، يوسف الراعى باهى، فاطمة الحسن محمد.

سقوط حافلة في ترعة

وفي منطقة الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية كانت هناك واقعة أخري أكثر مآساوية، بعدما لقى 4 أطفال مصرعهم عقب سقوط حافلتهم داخل ترعة السلام الواقعة بين محافظتي الدقهلية ودمياط.

وعقب الحادث مباشرة انتقلت النيابة العامة الى مكان الواقعة واستمعت الى أقوال الناجون من الحادث اللذين أشاروا إلى أن قائد الحافلة البالغ من العمر 18 عامًا اختل في يده توازن عجلة القيادة في يديه، ما أفقده السيطرة على الحافلة وانقلبت فى ترعة السلام، وصرحت النيابة بدفن جثث جثامين الأطفال حفظة القرآن الكريم، كما أمرت بفحص الحافلة وإعداد تقرير فنى منفصل بحالتها، كما أمرت بحبس سائق الحافلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الحافلة التى سقطت داخل ترعة السلام كان تقل عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم الذين أنهوا مسابقتهم في القرآن الكريم داخل مكتب تحفيظ القرآن الكريم في حفل كبير نظمه المكتب يوم وقفة عرفات، وتجمع فيه عشرات الأطفال وذويهم، وتم الإعلان عن الرحلة إلى مدينة دمياط ولكن كتب القدر أن يلقى 4 منهم مصرعهم.