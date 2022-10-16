عضو «العفو الرئاسي»: اللجنة ساهمت في الإفراج عن أكثر من ألف شاب حتى الآن

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن إجمالي المفرج عنهم عنهم منذ بدء عمل اللجنة وصل لأكثر من ألف شاب من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، مشيرا إلى أنه جرى الإفراج عن 25 مسجونا اليوم: «اللجنة لا تزال مستمرة في تلقي طلبات الشباب الذين جرى إخلاء سبيلهم أو الإفراج عنهم وإعادة دمجهم في الحياة العامة».

إعادة المفرج عنهم إلى عملهم ودراستهم

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن من أهم المشكلات التي عملت عليها اللجنة ما يخص عودة المفرج عنهم لعملهم أو دراستهم.

عبدالعزيز: أشكر الرئيس لمساندته لعمل اللجنة

واستطرد: «أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندته لعمل اللجنة ودعمه الكبير لها، وهناك تعاون كبير من كل مؤسسات الدولة مع لجنة العفو الرئاسي لإتمام تلك المهمة خاصة المتعلقة بإعادة دمج الشباب الذين تعرضوا لمشكلات نتيجة فترة حبسهم».

وأوضح أن جميع المصريين سواء كانوا مواطنين منضمين إلى أحزاب سياسية أو للعمل العام بمختلف اتجاهاته سواء بالمجتمع المدني أو غيره فجميعهم مدعوين للمشاركة بالحوار الوطني: «أي شاب شملهم قرار العفو الرئاسي أو إخلاء السبيل مدعوين للمشاركة في الحوار الوطني بآرائهم، وموقع الحوار مفتوح للجميع ويمكن تقديم أي آراء دون وجود اشتراطات».

وتابع: «مازلنا نتلقى طلبات وشكاوى الشباب الذين جرى إخلاء سبيلهم أو العفو عنهم ونعمل على حلها، ومستمرون في عملنا حتى حل آخر شكوى تصل للجنة العفو الرئاسي».