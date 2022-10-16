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أول تعليق من محمد رمضان بعد حصوله على جائزة النجم العربي: «بهديها لجمهوري»

كتب:

ياسمين محمود
11:19 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
محمد رمضان

محمد رمضان

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بحصوله على جائزة النجم العربي الجماهيري في مهرجان الموريكس دور.

    

محمد رمضان: أتمنى أكون عند حسن ظن الجمهور 

وقال محمد رمضان عقب تسلمه الجائزة على المسرح: «أتمنى دائما أكون عند حسن ظن الجمهور اللبناني، وأي نجم لكي يصبح كبيرا يجب أن تعتمده لبنان، ووجودي بينكم حاليا مسؤولية كبيرة، وأحب أهدي الجائزة لكل جمهوري ومحبيني ومنتقديني لأنهم مصدر شغفي وحماسي ولولاهم مكنتش هبقى محمد رمضان ولا هحقق اللي أنا حققته، ولهم دور كبير في هذه الجائزة».

محمد رمضان ومسلسل العمدة 

ويصور حاليا الفنان محمد رمضان، مسلسله الرمضاني الجديد «العمدة»، المقرر أن ينافس به خلال السباق الرمضاني 2023. 

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