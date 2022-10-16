إصابة فتاة صدمتها سيارة أعلى طريق الأتوستراد مدخل 15 مايو

شهد طريق الأتوستراد بمدخل 15 مايو جنوب القاهرة، واقعة مأساوية، بعدما أصيبت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، بكسور وجروح في جسدها، نتيجة دهسها بسيارة مسرعة، أثناء عودتها إلي منزلها، وجرى نقلها إلى مستشفى مدينة 15 مايو، ووضعها بغرفة الرعاية المركزة.

كسور وجروح وسحجات بجسدها

ورد لقسم شرطة 15 مايو، بلاغ من غرفة عمليات النجدة بصول لمستشفى مدينة 15 مايو فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، مصابة بكسور وجروح وسحجات بجسدها، نتيجة اصطدامها بسيارة مسرعة بطريق الأتوستراد بمدخل 15 مايو.

وبالانتقال والفحص، تبين أن سيارة مسرعة يستقلها أحد الأشخاص جار تحديد لضبطه، اصطدم بالفتاة وفر هاربًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة، تمهيدًا لتفريغها لتحديد السيارة وسائقها.

الرأي القانوني

عن العقوبة المتوقعة، قال المحامي والخبير القانوني محمد على، إنه وفقا للمادة 238، التي تنص على كل من تسبب خطأ في القتل، نتيجة إخلالا جسيما أو متعاطى مسكرًا أو مخدرًا فعقوبته الحبس مدة لاتقل عن سنة، ولاتزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 جنيهاً، ولاتتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وهذه الفقرة بها ظرف مشدد للعقوبة، كما نصت المادة 238 في الفقرة الثالثة بأن من تسبب في وفاة أكثر من 3 أشخاص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين، وتوافر ظرف آخر من الظروف السابقة بالفقرتين الأولى والثانية فعقوبة المتهم الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن 10 سنوات.