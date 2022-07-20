إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري 15 مايو بالجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفي للعلاج، وتحرير محضر بالواقعة.

بلاغ بحادث التصادم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري 15 مايو بالقرب من فندق الماريوت، وبالانتقال تبين وقوع تصادم بين سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص من مستقليهما.

كما أسفر الحادث عن بعض التلفيات بالسيارتين، وجرى رفع حطامه لتسيير الحركة المرورية أعلى الكوبري، والتحفظ عليهما تحت تصرف جهات التحقيق.

مصرع 23 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بالمنيا

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مركز ملوي بمحافظة المنيا، صباح أمس الثلاثاء، وقوع حادث تصادم أتوبيس رحلات يقل 45 شخصا، بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع 23 شخصا وإصابة 25 آخرين.

تم نقل المصابين بواسطه 10 سيارات إسعاف إلى مستشفيات ملوي للعلاج، بينما تم التحفظ على جثث المتوفيين داخل ثلاجات حفظ الموتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.