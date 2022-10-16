أبرز الحوادث في أسبوع.. ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة وقضايا مخدرات

عدة ضربات شنتها أجهزة وزارة الداخلية على الخارجين عن القانون من خلال ضرباتها الاستباقية لتكشف ملابسات العديد من الجرائم؛ لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز الحوادث خلال الأسبوع الماضي على مستوى الجمهورية.

حملات أمنية مكبرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المتواصلة في مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والتي انتهت بمصرع 2 من العناصر الإجرامية وضبط 802 عنصر آخر بنطاق مديريات أمن في محافظات «أسيوط – الجيزة – الغربية – القليوبية – الدقهلية – السويس – كفر الشيخ – الشرقية – جنوب سيناء – قنا – سوهاج – المنيا – دمياط – البحر الأحمر – الأقصر – المنوفية – الإسكندرية – الإسماعيلية – بورسعيد – أسوان – مطروح – الفيوم - البحيرة» كما تمكنت من خلال حملاتها الأمنية من ضبط «352 قطعة سلاح ناري - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة» وجدير بالذكر أن عددا من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها «قتل - سرقة بالإكراه - سلاح - مخدرات».

ضبط 117 متهما

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية من خلال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي «بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية»، «السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية» عن ضبط 117 متهما، وبحوزتهم «41 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض».

ضبط 9 حملات أمنية

ضبطت الحملات الأمنية عدد «9» تشكيلات عصابية ضموا «28» متهم اعترفوا بارتكاب «14» حادث سرقة متنوع بينما تم ضبط «121» قضية أحداث و«7055» قضية مرافق عامة وضبط «10» سيارات مُبلغ بسرقتها فضلاً عن كشف غموض «80» حادث متنوع ، أبرزهم «حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة»، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي «108» متهمين.

في قضايا المواد المخدرة

وجرى ضبط عدد «2709» قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى «3023» متهم وكمية من مخدر البانجو وزنت «2101,732 كيلو جرام»، كمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت «584,216 كيلو جرام».كمية من مخدر الهيروين ، وزنت «180,199 كيلو جرام».كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت «79,814 كيلو جرام»، وكمية من مخدر الآيس «الشابو»، وزنت «28,18 كيلو جرام»، وكمية من مخدر الأفيون وزنت «2,915 كيلو جرام» وكمية من مخدر الكراك وزنت «750 جرام»، وكمية من مخدر الفودو وزنت «420 جرام»، وكمية من مخدر «إل إس دي» وزنت «120 جراما»، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت «10 جرامات» و103062 قرص ترامادول مخدر»، وعدد «44706 أقراص مخدر»، وعدد «107 أقراص كبتاجون مخدر»، وكمية «20 سم3» ماكستون فورت.