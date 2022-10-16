حسام الخولي: المؤتمر الاقتصادي ضرورة ملحة بعد تغير الخريطة العالمية

أكد المهندس حسام الخولي رئيس الهيئة لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادي ضرورة ملحة لتعزيز الاقتصاد القومي المصري، خاصة بعد تغير خارطة الاقتصاد العالمية خلال السنوات الأخيرة، بسبب أزمة كورونا التي أعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح «الخولي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الاقتصاد العالمي تأثر بشكل كبير خلال أزمة كورونا، إذ شهدت دائرة الاقتصاد العالمي حالة من الركود نتيجة تعطل خطوط الإنتاج بمختلف دول العالم عقب اندلاع الجائحة.

الاقتصاد العالمي

وأضاف رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس الشيوخ في حديثه عن المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على مختلف دول العالم أن الاقتصاد المصري نجا بأعجوبة من تداعيات جائحة كورونا، وشهدت عدة دول انهيارا كبيرا لاقتصادها القومي، بينما نجت مصر من الجائحة بحد كبير وخرج الاقتصاد المصري بمعدل خسائر قليلة، مقارنة بالاقتصاد العالمي، وذلك بفضل خطط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها الدولة على مدار السنوات الماضية.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، جميع الجهات المعنية المشاركة بالمؤتمر الاقتصادي لطرح المعوقات التي تقف أمام المستثمر الأجنبي، والعمل على إزالتها في أسرع وقت ممكن، لتسهيل جميع الطرق لتدفق العملة الصعبة داخل المصرف المصري، خاصة بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في نقصها، ما انعكس على المواطن المصري بارتفاع للأسعار.