 مُقرِّر مساعد لجنة الصناعة: نسعى لإيجاد حلول سريعة لإنهاء أزمة المصانع المغلقة

قال النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطنى، إن مناقشات لجنة الصناعة بالحوار الوطنى تعد فرصة عظيمة لتطوير هذا الملف المهم، وأكد فى حواره لـ«الوطن»، أهمية العمل على إحلال الواردات وتعظيم الصادرات والوصول لمستهدف 100 مليار دولار، وإلى نص الحوار:

ما أهمية إدراج ملف الصناعة بالحوار؟

- فى ظل سعى الدولة المصرية لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية ونمو نسبة الصادرات، فإننا نسعى لإيجاد حلول سريعة وجذرية لإنهاء مشكلات الصناعة المحلية والمصنعين والمصانع المغلقة، ولدينا فى حزب «حماة الوطن» طرح لملف الصناعة، فعلى سبيل المثال توجد مصانع مغلقة، وهى تعد ثروة عقارية يجب استغلالها وتجهيز بنيتها التحتية لإعادة تشغيلها، كما يتضمن الطرح الصناعات المغذية وتوطين مدخلات الصناعة، إلى جانب إتاحة المعلومات للمصنعين من خلال قاعدة بيانات تضم ما ينتج وما يحتاج إليه المصنعون، حتى يأخذ القطاع الصناعى وضعه الحقيقى.

ماذا عن آلية عمل اللجنة؟

- لم تحدد آلية عمل اللجان بعد من قبل مجلس أمناء الحوار الوطنى، ولكن حزب «حماة الوطن» سيركز على دعم الصناعة المحلية للنهوض بها وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والعالمية، خاصة أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسية اللازمة للنهوض بالاقتصادات، وسنسعى خلال اجتماعات اللجنة لبحث جميع المشكلات المطروحة من قبل المصنعين لإيجاد حلول عملية سريعة وجذرية لها ولأزمة الصناعات المغذية وبأدوات قابلة للتنفيذ مباشرة على أرض الواقع.

وما عوامل نجاح ملف الصناعة؟

- الاستفادة من المبادرات والقرارات الحكومية، والتركيز على القطاعات التى من السهل عمل عملية توطين لها كالتى ترتفع تكلفتها بعملية الشحن، والاستفادة من المصانع المغلقة، وتوطين الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج، حيث إننا نستوردها من الخارج وتكلف الدولة دولارات كثيرة، وهو ما ينعكس على سعر المنتج وعدم جاذبيته للتصدير، وخلال الحوار الوطنى سيطرح الخبراء والمتخصصون أطروحات، وأثق تماماً أنها ستدعم ملف الصناعة.

تحديات الصناعة

قطاع الصناعة تواجهه تحديات ومشكلات عميقة كعدم توافر الصناعات المغذية للكثير من الصناعات التى نضطر للقيام باستيرادها من الخارج وهو ما ينعكس على سعر المنتج وعدم جاذبيته للتصدير، وضعف الإنتاج المحلى يضطرنا للاستيراد لتغطية الاحتياجات المحلية.

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