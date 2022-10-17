عضو مجلس اتحاد الصناعات: المؤتمر الاقتصادي فرصة حقيقية للاستثمار

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المؤتمر الاقتصادي المقبل يعتبر فرصة حقيقية لمصر، حيث سيكون بمثابة مؤتمر للاستثمار، لأن ما تحتاجه مصر في المرحلة الحالية دعوة الاستثمار الأجنبي بسبب وجود نقص شديد في الاحتياطي النقدي من الدولار.

البهي: القيادة السياسية أنجزت الجزء الأكبر من البنية التحتية

وأضاف «البهي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أنه في ظل الأزمات المتلاحقة والتوترات العالمية فهناك الكثير من الصناعات المهاجرة، وتستطيع مصر حاليا بعدما أنجزت القيادة السياسية الجزء الأكبر من البنية التحتية وتطوير المواني أن تكون مصنع العالم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

البهي: يجب الحديث عن الإيجابيات التي وفرتها الدولة

واستطرد: «ربنا سبحانه وتعالي ميزنا بموقع جغرافي مميز وسط العالم، ويجب أن نعمل على أنفسنا في هذه الفترة بدعوة الاستثمار والحديث عن كل الإيجابيات اللي وفرتها الدولة في هذه الفترة لدعوة الاستثمار الأجنبي، مع تجنيب أمر المشكلات في المؤتمر لأنه ليس من الضروري أو المنطقي طرح مشكلات في مؤتم يهدف إلى دعم المستثمرين».

البهي: يجب جذب مستثمرين بضوابط ومحددات معينة

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية طرح رئيس مجلس الوزراء طرحا جيدا بخصوص الأراضي الصناعية التي كانت أحد أكبر العوائق أمام القطاع الصناعي المصري، متابعا: «تم التوجيه من قبل القيادة السياسية بإعطاء تلك الأرض بحق الانتفاع أو ثمن الترفيق، وده شيء غير مسبوق في السياسة المصرية، وأهم شيء أننا نجيب مستثمرين بضوابط ومحددات معينة».

وأكد أن الدول الأوروبية تسعي حاليا لإغلاق أنبوب الغاز الممتد بينها وبين روسيا، وفي هذا الإطار تستطيع مصر أن تقوم بتصنيع الصناعات التي تعتمد على الغاز كمكون رئيسي في العمل وإنتاج الكثير من المنتجات.

وأشار إلى أن مصر أمام فرصة حقيقية لتصدير ما تحتاجه أوروبا خلال الفترة المقبلة، وهو استثمار واستغلال لمحنة تعيشها الدول الأوروبية نستطيع تحويله إلى منحة: «محدش عارف متي تنتهي الأزمة الاقتصادية الحالية، ويجب أن نبدأ من الأمس وليس اليوم حتى نستثمر ونستفيد من تلك الأزمة التي ممكن أن تتحول إلى ميزة قوية ونحقق بها أكثر من 100 مليار دولار من التصدير خلال الفترة المقبلة».