عضو بالبرلمان الفرنسي: المرأة المصرية حققت انجازات في المساواة والتمكين

قالت عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، إميليا لاكرافي، إن هناك علاقات وطيدة بين مصر وفرنسا وتعاون تجاري وعسكري وثقافي، لافتة إلى أنها بعد فوزها في الانتخابات البرلمانية، تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال جمعية الصداقة الفرنسية المصرية بالتعاون مع السفراء والنواب البرلمانين.

التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا متنوع

وأوضحت «لاكرافي» في مداخلتها عبر الـ«فيديو كونفرانس» لبرنامج «مساء dmc»، والمذاع على فضائية dmc، أن التعاون الوثيق بين مصر وفرنسا متنوع ويتضمن العديد من المجالات منذ جذور التاريخ، خاصة على المستوى الثقافي ومنه تعلم اللغة الفرنسية من قبل المصريين، مشيرة إلى أن فرنسا من الدول المؤثرة ثقافيا في الدول العربية وهناك العديد من المدارس الفرنسية التي تُبنى في مصر بالإضافة للتعاون التجاري والعسكري والتعليمي.

لاكرافي: المرأة المصرية حققت نجاحا واضحا

وأشارت «لاكرافي»، إلى أن الطرفين المصري والفرنسي حريصان على توطيد أطر التعاون في مختلف المجالات بشكل مستمر: «نحن نسعى دائما لتعزيز التعاون والتبادل بين البلدين»، موضحة أن المرأة هي نصف المجتمع والعالم وربما تزيد ومن الطبيعي أن تحتل المكانة التي تستحقها في المجتمع.

وأكدت إميليا لاكرافي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أن المرأة تحقق تقدما واضحا بمختلف المجالات معربة عن قلقها بشأن المرأة في الولايات المتحدة وتراجع موقعها في المجتمع، لافتة إلى أن المرأة المصرية حققت إنجازات واضحة في مجالات المساواة والتمكين بعدما أصبحت وزيرة وقاضية وبرلمانية.