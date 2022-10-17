الطاهري: ماسبيرو مليئة بمعادن من ذهب.. واعتمدنا عليها في القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة القاهرة الإخبارية مشروع متفرد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنذ الإعلان عن انطلاقها تم اللجوء إلى مدرسة ماسبيرو، إذ أنه مليء بمعادن من الذهب، سواء أمام الكاميرات أو خلف الكاميرات، كون ماسبيرو مدرسة متفردة في الإعلام ونتحدث حاليا عن 62 سنة، وبالتالي مدرسة كبيرة للغاية وأصحاب خبرة كبيرة، وعندما ندشن لكيان حديث كان التوجه أن يكون عدد كبير من مقدمي البرامج وخلف الكاميرات من أبناء تلك المدرسة المتفردة كونهم أصحاب تجربة.

الاعتماد على مدرسة ماسبيرو في نقل الخبرات المختلفة

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أنه يتم الاعتماد على مدرسة ماسبيرو في نقل الخبرات المختلفة، «خيري حسن مثلا، على مدار الشهرين اللي فاتوا بيعمل تدريب للزملاء في القناة، التدريب ده عبارة عن نقل الخبرات، بيحكي ليهم عن مواقف تعرض لها أمام الشاشة وكيف تعامل معها»، موضحًا في الوقت ذاته أنه تم العمل على الاستفادة من خبرات الكاتب الصحفي القدير عادل حمودة، «له تاريخ كبير في الإعلام، لو فيه صحفي في أي بلد بتتكلم باللغة العربية ميعرفش مين عادل حمودة يبقى مشتغلش صحفي»،

تدريب مكثف للعاملين في القاهرة الإخبارية

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه تم الاستعانة أيضًا بخبرات جمال عنايت، وتم تجهيز فريق كبير من قناة «إكسترا نيوز» للانضمام إلى قناة القاهرة الإخبارية، لكن كنا في حيرة شديدة، فجميع أفراد «إكسترا نيوز» متميزون، «أخذنا معيار معين، قولنا اللي وشه مرتبط بإكسترا نيوز يبقى يخليه في إكسترا نيوز لأنه بقى نجم في القناة، وفيه ناس راحت القاهرة الإخبارية، فضلًا عن عدد كبير من الزملاء الجدد الذين تقدموا بالسير الذاتية الخاصة بهم وتم قبولهم للعمل في القناة بعد إجراء اختبارات عديدة لهم، فضلًا عن دورات تدريبية متعددة».

«extra news» أُطلقت من البداية لتكون قناة محلية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إلى أن قناة «extra news» أطلقت من البداية لتكون قناة محلية، خاصة أن مصر دولة كبيرة وأخبارها ونشاطاتها كثيرة، «لكن كان يهمنا المواطن المصري لما يعرف أخبار عن بلده يعرف أيضًا ما يحدث في روسيا وأوكرانيا ومدى تأثير هذا الأمر عليه، نزاع زي روسيا وأوكرانيا في منطقة جغرافية بعيدة جدا، لكن تداعياته وصلت لنا، و بلدك فاعل رئيسي في الأجندة العالمية، مش بلد قافلة على نفسها، القاهرة الإخبارية مشروع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومشروع تم على فترات، كان قرار الشركة المتحدة مع بداية تطوير إكسترا نيوز في يونيو 2021 أنه بالتوازي مع التطوير نبدأ نرتب لإطلاق قناة إقليمية، وإن شاء الله يلبي الطموح ونعد بكل جهد أن احنا فعلا تكون قناة تليق باسم القاهرة»