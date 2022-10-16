أحمد الطاهري: انطلاق «القاهرة الإخبارية» أول نوفمبر.. ولدينا مراسلين في العواصم المؤثرة

كشف الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل انطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» أكبر قناة أخبار مصرية، إذ ذكر أن الشركة تطلق القناة في أول نوفمبر، كما أن مجلس الإدارة يعمل على تطوير قناة Extra news بصفة مستمرة.

الإعداد للقاهرة الإخبارية على مراحل متعددة

وأضاف «الطاهري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، على شاشة «النهار»، أن الإعداد للقاهرة الإخبارية كان يجري على مراحل متعددة منذ يونيو 2021، ثم جاء القرار في يونيو 2022، بأن المجموعة بما تملكه من كوادر تعمل على تدشين قطاع إخباري يكون قادرا على المنافسة في المجال الإقليمي، موضحًا أن القناة تمتلك مراسلين في كل عواصم العالم المؤثرة التي يهم المواطن المصري معرفة ما يدور فيها لما له من انعكاسات مباشرة على المواطن المصري.

قناة القاهرة الإخبارية تهتم بجميع بلدان العالم

وأوضح رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن قناة القاهرة الإخبارية تهتم بجميع بلدان العالم وانعكاسات الأحداث العالمية على المواطن المصري، كما أن «إكسترا نيوز» معنية بكل ما يجري على أرض مصر وإكسترا لايف ستكون مخصصة للأحداث المباشرة، مؤكدًا أن القاهرة الإخبارية تكون متخصصة في الشأن العالمي بجانب الأحداث المصرية المهمة: «المشاهد من حقه معرفة كل ما يدور على أرض مصر»، مؤكدًا أنه لا توجد عاصمة في العالم تضاهي القاهرة، ولذا أطلقنا على القناة الجديدة للشركة المتحدة «القاهرة الإخبارية».

الفريق الفني من أبناء ماسبيرو

وأشار إلى أن القاهرة الإخبارية ستكون على القمر الصناعي المصري الجديد باللغة العربية ويصاحبها لكنة باللغة الإنجليزية لمخاطبة العالم، لافتًا إلى أن الفريق الفني من أبناء ماسبيرو والدول العربية الشقيقة: «نرتكن للمدرسة المصرية الأصيلة ماسبيرو وهناك 40% من العاملين بالقاهرة الإخبارية من أبنائها»، مشيرًا إلى أن القاهرة الإخبارية غير مثقلة بكم هائل من الموظفين والأولوية للمحتوى، وتعاقدت مع شركات متخصصة للتدريب الذي يجري بشكل يومي، موضحا أن البث التجريبي بداية من غد الساعة 12 ظهرًا، لافتًا إلى إطلاق موقع القاهرة الإخبارية قبل القناة، متابعًا: «لدينا 30 مراسلاً من مختلف بلدان العالم لتغطية جميع الأحداث».