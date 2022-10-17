عُقب سيجارة يشعل حريقا في أحد المنازل بسوهاج.. و3 سيارات إطفاء تسيطر عليه

أشعل عقب سيجارة مشتعلة ألقاه أحد الأشخاص، دون قصد، النيران في منزل والدته، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بورود بلاغ لقسم أول سوهاج بنشوب حريق بشقة دائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

وفور الإخطار انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، رافقتها قوات إدارة الحماية المدنية، وبالانتقال لموقع الحادث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثالث بمنزل ملك المدعوة «منى ا ا ع» سن 61 بالمعاش، وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

عقب سيجارة وراء الحادث

وبسؤال مالكة المنزل أفادت بإلقاء ابنها المدعو «يونس م ي ع» سن 39 عامل ويقيم بذات المنزل، عُقب سيجارة مشتعل بالشقة دون قصد، مما نتج عنه نشوب الحريق، وأضافت باحتراق بعض المنقولات المنزلية بغرفة النوم، ونفت الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.