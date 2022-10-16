السيطرة علي حريق بشقة في الفيوم دون إصابات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمحافظة الفيوم، دون وقوع إصابات، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الإخطار الأمني

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم، إخطارا بنشوب حريق بشقة سكنية خلف مسجد ناصر بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران.

عدم وجود إصابات

وتبين عدم وقوع إصابات في الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.