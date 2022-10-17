مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم سيارتين ببورسعيد

لقي شخص مصرعه، قبل قليل، فيما أصيب 2 آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة سهل الطينة شرق محافظة بورسعيد، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزهور ونقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد إخطار يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمنطقة سهل الطينة شرق المحافظة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين ونقلوا جميعا إلى مستشفى الزهور وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتبين وفاة شخص هو السيد سليمان سلامة سليمان،34 سنة، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد صلاح سعد الدين صلاح أبو العلا، 30 عامًا، وزينب سالم سالمان سليمان، 62 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم وضعهما داخل غرفة العناية المركزة، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.