بين الدعم والمعارضة.. أين تقف دول العالم من الأزمة الروسية الأوكرانية؟

مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، في فبراير الماضي، دخل العالم في مرحلة جديدة وخطيرة، إذ تتصارع الدول العظمى وسط توقعات من محللين أن يهيمن ذلك الصراع على العلاقات الدولية في العقود المستقبلية، بحسب موقع «كونسيل فورين ريلاشن».

منذ فبراير 2022 دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية العديد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة تقديم دعم شامل لدولة أوكرانيا، في الوقت نفسه ظهرت دول داعمة لروسيا أبرزها: جمهورية الشيشان، وجمهورية بيلاروسية الشعبية، وكازخستان وطاجكستان، بينما لم تظهر بعض الدول موقفها من تلك الأزمة بشكل واضح مثل: البرازيل والهند.

الدول الداعمة لروسيا بحسب تقرير لموقع «ABC»

طالب ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، «بـوقف فوري للعنف»، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ لم تأخذ نيو ديلهي موقفا واضحا من الأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن تعزيز العلاقة بين روسيا والهند، في ديسمبر الماضي عندما وقع كلا من مودي وبوتين اتفاقية دفاع مشترك تضمن شراء الهند 600 ألف بندقية هجومية من روسيا.

الصين

لم تتخذ الصين موقفًا من الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل رسمي، فلديها علاقة جيدة بكييف، وتهتم بأعمالها في أوروبا، وترى روسيا حليفا قويا.

ظهر الدعم الصيني لروسيا جليا عندما أرسلت بكين صادرات من القمح إلى موسكو، في خطوة وصفت بأنها دعم اقتصادي لروسيا من قبل الغرب.

وفي الرابع من فبراير الماضي وقعت الصين مع روسيا اتفاق شراكة يتضمن إعلان خلق نظام عالمي جديد وصفوه بأنه «بلا حدود».

كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان

لم تعط أي من تلك الدول أي رد على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ يعمل واحدا من بين كل عشرة مواطنين لتلك الدول في روسيا وتأتي معظم شيكات الرواتب لمواطنين تلك الدول من روسيا.

الدول الداعمة لأوكرانيا بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية

قدمت العديد من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة دعما مفتوحا لأوكرانيا، من أبرز تلك الدول بولندا، وألمانيا، وكندا، وفرنسا تقدر قيمته بـ 25 مليار دولار، بحسب موقع «ستاتيستا».

وأظهرت 141 دولة بشكل واضح دعمها لأوكرانيا في الثاني من مارس الماضي عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة قرارا يطالب روسيا بإنهاء عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

تنوع الدعم الذي قدمته تلك الدول بين فرض عقوبات اقتصادية على الاتحاد الروسي، وإغلاق الأجواء على طيران روسيا وغيرها من العقوبات التي تمس شخصيات كبيرة في روسيا.