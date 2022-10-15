اتفاق سعودي أوكراني على تقديم الرياض 400 مليون دولار مساعدات لـ كييف

اتفق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تقديم المملكة العربية السعودية مساعدة مالية إلى بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقدم زيلينسكي، شكره للمملكة العربية السعودية، لتقديمها مساعدات إنسانية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأكد زيلينسكي لولي العهد السعودي، أن الشعب الأوكراني، لن ينسى المواقف النبيلة للرياض تجاه بلاده، مضيفا أن المساعدات السعودية ستسهم في تخفيف معاناة الأوكرانيين، موجها شكره لولي العهد السعودي لمواصلة جهود الوساطة لإيجاد حل للأزمة

ولي العهد السعودي يؤكد حرص بلاده على حل النزاعات بالطرق السلمية

وقدم الرئيس الأوكراني فولدويمير زيلينسكي، شكره لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقدم زيلينسكي، التهنئة لولي العهد السعودي على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

وأوضح زيلينسكي، أن المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه الأمير محمد بن سلمان، من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

بدوره، أكد ولي عهد المملكة العربية السعودية، حرص «الرياض» على حل النزاعات بالطرق السلمية وأوضح الأمير محمد بن سلمان، أن تصويت السعودية لصالح قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة نابع من احترامها لسيادة الدول، مؤكدا موقف بلاده الدائم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد بأوكرانيا.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، موقف بلاده الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد الرياض للاستمرار في جهود الوساطة.

صندوق النقد: «كييف» تواجه عجزا في الميزانية قد يصل إلى 4 مليارات دولار شهريا

من جانبها، أعرب وزارة الخزانة الأمريكية، عن خيبة أملها من عدم انضمام «المفوضية الأوروبية» إلى مجموعة الدائنين الذين وافقوا على تعليق سداد ديون «كييف» لعامين.

وفي وقت سابق، حذر «صندوق النقد الدولي»، من أن«كييف» تواجه عجزا في الميزانية قد يصل إلى 4 مليارات دولار شهريا في عام 2023.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في لقاء بواشنطن ضمن اجتماعات الخريف لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، إن أوكرانيا تواجه عجزا ضخما في التمويل وتحتاج إلى كل الدعم.