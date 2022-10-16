السجن المشدد لسائقين قتلا شخصا في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحي ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، لسائق، لاتهامه وآخر هارب، بقتل شخص والشروع في قتل آخر بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

المتهمان أطلقا الخرطوش تجاه المجني عليه

وتضمَّن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3445 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1149 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أن المتهم كريم محمد إبراهيم، 30 عاما، سائق، ومتهم آخر هارب، قتلا المجني عليه وائل إلياس نصري بخيت، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيَّتا النية على ذلك وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية «بنادق خرطوش» وما إن ظفرا به حتى أطلقا صوبه أعيرة نارية إلى أن تمكن المتهم الأول من إصابته بعيار ناري استقر بفخذه اليسرى محدثاً إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أنه كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على إتمام الجريمة حال إحرازه سلاحا ناريا «بندقية خرطوش»، عازيا قصد المتهمين إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

شروع في قتل

واستطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعا في قتل المجنى عليه أحمد عبد الله عبد الرحمن أبو الفتوح، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على ذلك، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق خرطوش، وحال إتمامهما الجريمة محل الاتهام الأول تصادف مرور المجنى عليه سالف الذكر فأصابه المتهم الثاني بعيار ناري استقر بساقه اليسرى محدثا إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

واختتم، أنه كان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره ومعاونته على إتمام الجريمة حال إحرازه سلاحا ناريا «بندقية خرطوش»، عازيا قصد المتهمين إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لدخل لا لإرادتهما فيه وهو علاجه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن «بنادق خرطوش»، حازا وأحرزا ذخائر، ما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.